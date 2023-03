Amate la bicicletta? Ecco gli errori da evitare

In Italia la bicicletta può vantare quattro milioni di praticanti, tra amatori e professionisti. E il trend è in crescita. Davide De Zan, giornalista e conduttore televisivo, intervistato da Marco Klinger per Medicina Top, ci dice quali sono gli errori da evitare perché questo sport non abbia ricadute negative per la nostra salute. fsc/abr/gsl