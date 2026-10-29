Amara vince il Premio Gabriella Ferri 2026

ROMA (ITALPRESS) – È Amara, nome d’arte di Erika Mineo, la vincitrice del Premio Gabriella Ferri 2026, assegnato dalla Fondazione Musica per Roma nell’ambito della XVIII edizione dell’Ottobrata Romana, il progetto ideato e diretto dal Maestro Ambrogio Sparagna per celebrare il patrimonio della canzone popolare romana.

La manifestazione è in programma sabato 31 ottobre alle 18, nella Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, con l’Orchestra Popolare Italiana diretta da Sparagna e il Coro Popolare diretto da Anna Rita Colaianni.

“Sono davvero felice per questo premio, per me inaspettato – dice Amara – un riconoscimento che mi tocca nel profondo per l’ammirazione che ho sempre avuto per Gabriella Ferri e la sua disarmante verità. Sono gli artisti come lei, quelli non convenzionali, ad avermi insegnato che l’arte autentica profuma di libertà. Sono le anime come la sua a farmi credere che l’arte sia l’unico spazio in grado di trasformare il dolore in poesia”.

Istituito nel 2018 per ricordare una delle protagoniste della musica italiana del Novecento, il Premio Gabriella Ferri riconosce quest’anno le qualità poetiche e compositive di Amara, una delle cantautrici italiane più intense dell’ultima generazione, compositrice di tanti brani fra cui la celebre Che sia benedetta, interpretata da Fiorella Mannoia al Festival di Sanremo 2017.

La motivazione sottolinea la sua capacità di raccontare, attraverso la forma canzone, le molteplici e complesse condizioni dell’animo umano. Una sensibilità che la avvicina idealmente a Gabriella Ferri, interprete dalla straordinaria potenza espressiva, capace di rinnovare la canzone popolare attraverso una dimensione intima e dirompente, libera dagli stereotipi del folklorismo.

Con questo Premio, la Fondazione Musica per Roma rinnova il legame tra la tradizione della canzone popolare e la ricerca autoriale contemporanea, riconoscendo in Amara una voce capace di trasformare l’esperienza umana in racconto musicale

-Foto ufficio stampa-

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