Da 13 novembre il nuovo brano inedito di Claudio Baglioni “Che Notte È Questa!”

ROMA (ITALPRESS) – Dopo l’anteprima dal vivo in esclusiva per il pubblico dei sette straordinari concerti in Piazza di Siena, il nuovo brano di Claudio Baglioni “Che Notte È Questa!” (Pre-Save), prodotto da Cosa Edizioni Musicali s.r.l. per Sony Music Italy, sarà disponibile in radio e in digitale da venerdì 13 novembre.

Il brano, di cui l’artista firma testo e musica, ha aperto ciascuna delle serate dello show nella storica cornice di Villa Borghese. I concerti celebrano anche i 44 anni dal celebre raduno “Alé-Oó” del 24 ottobre 1982.

La canzone racconta una notte speciale sospesa tra ricordi, presente e suggestioni, concepita come un invito ad abbandonarsi alla magia dell’istante oltre i confini della quotidianità.

-Foto Angelo Trani-

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