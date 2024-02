Amadeus “Il mio non è un Festival meloniano, sono libero”

SANREMO (ITALPRESS) - Quello di Amadeus non sarà un Festival meloniano. A smentire l’ipotesi lo stesso conduttore e direttore artistico. “Ho incontrato Roberto Sergio appena diventato amministratore delegato: mi ha detto di continuare a fare liberamente Sanremo come negli ultimi 4 festival”, ha detto Amadeus interrogato in conferenza stampa. “Ho assoluta libertà. Sergio non mi ha mai fatto una telefonata per chiedermi chi ci sarebbe stato”, ha aggiunto. “Sapete che i miei Festival non sono schierati politicamente né a destra né a sinistra tanto – ha concluso - che sono stato criticato sia dall’una sia dall’altra parte”. Quindi sull’ospitata di domenica sera a "Che tempo che fa" sul Nove, aggiunge: “Fabio Fazio mi ha telefonato e mi ha detto: ‘mi piacerebbe se tu e Rosario venisse ospiti la domenica prima come negli altri festival’. Ho chiamato l’ad Rai Roberto Sergio che mi ha risposto che potevamo tranquillamente andare”. xg8/tvi/gtr