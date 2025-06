MILANO (ITALPRESS) – L’Assemblea Privata di Assolombarda ha eletto Alvise Biffi Presidente per il quadriennio 2025-2029. Succede ad Alessandro Spada alla guida della più grande associazione territoriale di Confindustria. Contestualmente, è stato definito anche il nuovo Consiglio di Presidenza.

Imprenditore attivo nei settori della cyber security, digital transformation e innovazione, Biffi ha fondato Secure Network (BV TECH) ed è presidente della piattaforma SaaS Zakeke. È membro del Consiglio Generale di Confindustria dal 2013, consigliere della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi dal 2012, e presidente di ECOLE – Enti Confindustriali Lombardi per l’Education.

Nel suo intervento all’Assemblea, Biffi ha evidenziato la centralità economica dell’area rappresentata da Assolombarda – Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia – “un quadrilatero che genera il 13,4% del PIL nazionale” e che “può fare la differenza nell’affrontare le grandi sfide, come la rivoluzione digitale”. Tra i punti chiave del mandato, Biffi ha posto l’accento sull’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi industriali per aumentare la produttività. “Le imprese che usano la GenAI registrano un +2,4 volte in produttività rispetto ai pari, con riduzioni di costi del 13%”, ha sottolineato. “Tuttavia, in Italia solo 8 imprese su 100 utilizzano l’IA: serve un cambio di passo”.

Per colmare il divario con regioni industriali europee come Baviera e Baden-Württemberg, Biffi propone di fare del territorio lombardo “un grande centro di sperimentazione europeo sull’IA”, valorizzando le 9 università presenti, il 20% dei brevetti italiani e il 22% delle startup innovative. Biffi ha richiamato l’urgenza di colmare il gap tra domanda e offerta di competenze. “Nel 2024 il 44,8% delle imprese ha avuto difficoltà a reperire personale qualificato, soprattutto nei settori tecnico-produttivi, sanitari e digitali”. L’obiettivo è rafforzare l’alleanza tra imprese, ITS, università e centri di ricerca, puntando su formazione continua, upskilling e reskilling. Altro asse strategico del programma è l’energia: “Serve un sistema nazionale competitivo e decarbonizzato. Le imprese italiane pagano il 50% in più rispetto ai competitor europei”. Per Biffi occorre una strategia di neutralità tecnologica, che includa rinnovabili, nucleare di nuova generazione, biometano e idrogeno. “Dobbiamo passare dal 20% al 50% di energie rinnovabili nel mix elettrico”, ha dichiarato. Insieme a Biffi, è stata eletta la nuova squadra di Presidenza. Giulia Castoldi (BCS) sarà Vicepresidente Vicario con delega alle Imprese familiari.

Tra gli altri vicepresidenti: Paolo Gerardini (Credito, Finanza e Fisco), Arrigo Giana (Infrastrutture), Nicoletta Luppi (Europa e Life Sciences), Nicola Monti (Transizione energetica), Alessandro Picardi (Olimpiadi ed eventi culturali), Agostino Santoni (Education), Marta Spinelli (Welfare e Sicurezza), Carlo Spinetta (Organizzazione), Veronica Squinzi (Internazionalizzazione), Giovanni Tronchetti Provera (Sostenibilità). Designati anche gli advisor del Presidente: Alberto Dossi (Domanda energia), Giuseppe Notarnicola (Attrazione investimenti), Massimo Di Amato (Economia circolare), Stefano Venturi (IA e transizione digitale), Antonio Calabrò (Cultura d’impresa e Legalità). Completano il quadro: Federico Chiarini (Start-up), Mattia Macellari (Piccola Industria), Fulvio Pandini (Presidenza sede di Lodi), Matteo Parravicini (Monza e Brianza) e Tommaso Rossini (Pavia).

– foto ufficio stampa Assolombarda –

(ITALPRESS).