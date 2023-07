FUKUOKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Secondo successo in scioltezza nel gruppo B, primato e quarti di finale ipotecati ai Mondiali di pallanuoto, in svolgimento a Fukuoka, per il Settebello di Sandro Campagna. Dopo l’esordio vincente con la Francia, gli azzurri concedono il bis travolgendo il Canada 24-6: quaterne di Fondelli, Gonzalo Echenique (mvp) e Renzuto. Inizio devastante con 7-0 di parziale, funziona l’attacco sostenuto da una difesa che blocca quasi l’80% dei tiri nordamericani. Ultimo match contro la Cina venerdì alle 10.30 italiane.

“Mi aspettavo un passo in avanti rispetto alla prima partita e c’è stato – commenta Campagna – Il Canada non è un top team, ma ha caratteristiche simili a squadre pericolose che potremmo incontrare più avanti. Loro hanno tre centroboa molto forti. La nostra forza è stata limitare i loro tiri da fuori difendendo da squadra. Dopo la Cina avremo sei giorni per preparare il quarto di finale. Con i cinesi dovremo stabilizzare alcune cose soprattutto in difesa e poi penseremo all’avversario del turno successivo. Se si vuole arrivare fino in fondo bisogna saper soffrire ed esser intelligenti ed avere capacità organizzative di gruppo”. “Abbiamo iniziato molto bene, mettendo subito pressione agli avversari – sono invece le parole di Echenique – Questa è stata la chiave della vittoria. Per me è un Mondiale speciale perchè gioca anche mio fratello con l’Argentina. Siamo un bel gruppo che gioca insieme da anni. Vogliamo arrivare fino in fondo”. E Renzuto Iodice chiosa: “Siamo entrati decisi, cercando di chiudere subito il match. Così è stato, ora avremo la Cina e poi qualche giorno per analizzare tutti i dati e cercare di capire dove migliorare ancora. Siamo forti e ben motivati; vogliamo far bene e arrivare più lontano possibile”.

