Altra rimonta Knicks e Boston sotto 2-0, OKC travolge Denver

BOSTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – A Est continua a saltare il banco e, come Cleveland, anche Boston perde la seconda gara di fila in casa. Altra spettacolare rimonta al TD Garden per New York che, sotto di 20 punti, ribalta completamente la partita, vince 91-90 e si porta sul 2-0 contro i Celtics con la chance di chiudere addirittura i conti nel doppio appuntamento del Madison Square Garden.

Se da un lato Jalen Brunson mette a referto 17 punti, compresi i due liberi che a 12″7 dalla sirena portano avanti New York, dall’altro Mikael Bridges è ancora una volta decisivo, e non solo per i suoi 14 punti – tutti nell’ultimo quarto – quanto per la stoppata su Tatum nell’ultima azione. Una giocata difensiva che fa il paio con quella di gara 1, dove aveva rubato il pallone a Jaylen Brown portando a compimento nel supplementare la risalita anche lì da -20.

Per i Knicks anche 23 punti di Hart e 21 punti e 17 rimbalzi di Towns mentre fra i campioni in carica – che chiudono con 10/40 dall’arco – i top scorer sono Brown e White con 20 punti a testa. “Ora torniamo a casa, sappiamo quale opportunità abbiamo. Dobbiamo solo restare concentrati”, le parole di Brunson. E le statistiche sorridono a NY: quando una squadra ha vinto le prime due gare di una serie in trasferta, nell’85,7% dei casi ha passato il turno.

A Ovest arriva invece la reazione della miglior squadra della regular season: sorpresa in gara 1, Oklahoma City pareggia i conti contro Denver dominando la seconda sfida per 149-106 con uno scatenato Shai Gilgeous-Alexander, a cui bastano tre quarti per siglare 34 punti. Una partita da record per i Thunder, a partire dagli 87 punti alla fine del primo tempo che cancellano il primato di Cleveland (86 contro Golden State in gara 4 delle Finals 2017).

“Di fatto oggi c’era una sola squadra in campo”, ha riconosciuto Nikola Jokic, stavolta limitato a 17 punti e 8 rimbalzi prima di uscire per falli sul finire del terzo periodo. Meglio di lui Russell Westbrook (19 punti), con Denver che è stata sotto anche di 49. Ma da venerdì la serie si sposta in Colorado.

