L’Alta corte israeliana sospende il divieto di espulsione di 37 Ong da Gaza e Cisgiordania

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – L’Alta corte israeliana ha sospeso provvisoriamente il divieto di espulsione da Israele di 37 organizzazioni umanitarie internazionali che operano nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania. La petizione, presentata questa settimana da Medici Senza Frontiere (Msf) insieme a 17 organizzazioni umanitarie, chiedeva alla corte di emettere un’ingiunzione provvisoria che impedisse la loro espulsione dall’area entro la fine del mese. Secondo la petizione, le organizzazioni hanno investito circa 500 milioni di dollari per fornire aiuti di emergenza ai residenti della Striscia di Gaza, inclusi cibo, acqua e assistenza medica. I firmatari hanno spiegato che la loro espulsione avrebbe causato il collasso dell’intero sistema di aiuti umanitari a Gaza e avrebbe rappresentato un pericolo per la vita umana.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).