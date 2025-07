Alpini, Rauti “Custodire una memoria dinamica come militanza di valori”

ASIAGO (ITALPRESS) – Il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti ha partecipato al Pellegrinaggio Nazionale organizzato dall’Associazione Nazionale Alpini sul Monte Ortigara, “montagna simbolo del sacrificio degli alpini – il cosidetto ‘Calvario degli alpini’ – ma anche mito fondativo”, ha dichiarato Rauti.

Il Pellegrinaggio è un atto di devozione per commemorare gli Alpini caduti per la Patria in una delle più sanguinose battaglie della Prima Guerra Mondiale (giugno 1917): ricordare per custodire una memoria non statica “ma dinamica che è militanza di valori, servizio, solidarietà e volontariato nelle situazioni di emergenza, e aiuto quotidiano a chi ha bisogno. E’ questo il modello degli Alpini in congedo e degli Alpini in armi, sempre in prima linea” ha sottolineo la Senatrice.

“Memoria da raccontare ‘per non dimenticare’ – come recita il motto inciso sulla Colonna Mozza – chi ha perso la vita per la Patria e per il Tricolore e ricordo da tramandare ai più giovani”, ha evidenziato il sottosegretario.

In particolare, la senatrice si è rivolta ai neo Alpini del corso Solarolo III ricordando la cerimonia di consegna del cappello alpino svoltasi a L’Aquila la settimana scorsa, e sottolineando la fatica da loro compiuta per raggiungere il Monte Ortigara: sei giorni di cammino, per circa 270 km e 7700 metri di dislivello; si tratta dell’ultima settimana di addestramento ricevuto dalla Scuola Militare Alpina di Aosta a completamento delle 12 previste.

-Foto ufficio stampa Rauti-

(ITALPRESS).