ROMA (ITALPRESS) – A partire dal 6 marzo, Philippe Krief è nominato direttore Ingegneria e Performance Prodotto di Alpine nonchè direttore Generale di Alpine Cars. Entra a far parte del Comitato Direttivo della Marca, riportando direttamente a Laurent Rossi. Porrà tutta l’esperienza acquisita nel corso della sua carriera al servizio della strategia Alpine, mentre la Marca ha annunciato un piano prodotto senza precedenti per i prossimi anni. L’arrivo di Philippe Krief a capo dei due dipartimenti punta a rafforzare i team in un momento di svolta della storia di Alpine. Robert Bonetto, direttore Ingegneria Alpine, e Sovany Ang, Direttrice Performance Prodotto, riporteranno direttamente a Philippe Krief e resteranno membri del Comitato Direttivo di Alpine. Laureatosi presso l’Ecole Nationale Supèrieure de Techniques Avancèes, Philippe Krief ha lavorato per Michelin e per il Gruppo Fiat. Dopo queste esperienze nel settore automotive, ha proseguito la carriera con Ferrari e poi con Maserati, rispettivamente come direttore Dipartmento Veicoli e direttore Tecnico della marca Alfa Romeo. Tornato in Ferrari da Giugno 2016, Philippe Krief vi ha esercitato la funzione di direttore Ingegneria. Laurent Rossi, Ceo di Alpine, ha dichiarato: “Sono molto contento che Philippe Krief entri a far parte del nostro bellissimo e dinamico team Alpine. La sua esperienza pluriennale nel settore delle auto alto di gamma e sportive sarà una risorsa per la Marca e ci consentirà di realizzare una gamma di prodotti ricca e promettente per raggiungere i nostri obiettivi ambiziosi, soprattutto sui nuovi mercati. E’ importante per Alpine prepararsi nelle migliori condizioni a questo momento di svolta della sua storia”.

