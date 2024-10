MOTEGI (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Il primo titolo mondiale della stagione viene assegnato in Moto3. David Alonso (CFMOTO) vince il Gran Premio del Giappone e diventa matematicamente campione del mondo. E’ il primo pilota colombiano della storia a riuscirci. Alonso ha, inoltre, eguagliato il record di vittorie di Joan Mir, risalente al 2017. Nulla da fare, dunque, per tutti i sui rivali: in primis per l’olandese Collin Veijer (Husqvarna, +0″524), secondo in gara. terzo posto, invece, per lo spagnolo Adrian Fernandez (Honda, +0″766). Quarta posizione per Daniel Holgado (GasGas, +1″168): quindi, quinto Jose Antonio Rueda (Ktm, +1″209). Nell’ordine, completano la top ten Ryusei Yamanaka, Tatsuki Suzuki, David Munoz, Taiyo Furusato e Stefano Nepa (migliore degli italiani). Segue Matteo Bertelle all’undicesimo posto: tredicesimo Farioli.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS)