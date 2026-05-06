E’ morto Evaristo Beccalossi, la storica bandiera dell’Inter aveva 69 anni

BRESCIA (ITALPRESS) – E’ morto a Brescia Evaristo Beccalossi, ex bandiera dell’Inter. Avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni, il 12 maggio, ma da più di un anno le sue condizioni di salute erano critiche a causa un’emorragia cerebrale che l’aveva colpito nel gennaio 2025 e un lungo periodo di coma. Lo riporta il sito de Il Giornale di Brescia. Il decesso è avvenuto nella notte alla Poliambulanza di Brescia, dove Beccalossi era ricoverato.

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