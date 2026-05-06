Thunder e Pistons vincono gara-1 dei playoff Nba, Lakers e Cavaliers al tappeto

ROMA (ITALPRESS) – Gli Oklahoma City Thunder battono i Los Angeles Lakers per 108-90, mentre i Detroit Pistons superano i Cleveland Cavaliers per 111-101. Le semifinali di Conference iniziano quindi col piede giusto per chi ha dominato la regular season. In Gara 1 non c’è storia al Paycom Center, come del resto non c’è stata nella stagione regolare con Oklahoma capace di vincere tutti e quattro gli incontri con i gialloviola con una media di 29,3 punti di scarto. Ancora protagonista Chet Holmgren che mette a referto 24 punti e 12 rimbalzi, mentre Shai Gilgeous-Alexander e Ajay Mitchell sono autori di 18 punti a testa. L’infortunio di Luka Doncic al bicipite femorale sinistro continua a guastare i meccanismi di casa Lakers. LeBron James fa il possibile realizzando 27 punti, mentre Austin Reaves vive una nottataccia con 8 punti e 3 canestri a segno su 16 tentativi. Dopo aver faticato fino a Gara 7 nel primo turno contro gli Orlando Magic, i Pistons aprono la semifinale nel miglior modo, interrompendo la striscia di 12 sconfitte consecutive nei play-off contro i Cavs che risaliva alle finali della Eastern Conference del 2007. Ora Detroit è in vantaggio in una serie di play-off per la prima volta dalle semifinali della Eastern Conference del 2008.

Merito soprattutto di Cade Cunningham e Tobias Harris, autori rispettivamente di 23 e 20 punti. A Cleveland non basta il duo formato da Donovan Mitchell (23 punti) e James Harden (22). È proprio il classe 1989 a realizzare sette punti consecutivi che fissano il punteggio sul 93-93 a 5 minuti e 28 secondi dalla fine. Qui però sale in cattedra Jalen Duren (11 punti e 12 rimbalzi per lui) con una stoppata sullo stesso Harden, facendosi poi trovare pronto tre volte su tre a canestro, su invito di Cunningham. In casa Cavaliers sono tante le palle perse, ben 19, che producono 30 punti per i Pistons. Parte da questo dato l’autocritica di James Harden: “Prima di tutto bisogna guardare dentro noi stessi per analizzare la partita. Anche io ho perso troppe palle. Se devo indicare un aspetto che è stato decisivo, è proprio questo”. Gara 2 della serie tra Thunder e Lakers e tra Pistons e Cavaliers è in programma nella notte tra giovedì e venerdì.

– foto IPA Agency –

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