Alongi “Meno rifiuti portiamo in discarica e meglio è”

PALERMO (ITALPRESS) - "Per il 2024 abbiamo l'obiettivo di dotare altre 200 mila famiglie di kit per la raccolta differenziata. Meno rifiuti portiamo nella discarica di Bellolampo meglio è. Il sindaco si sta spendendo molto su questa battaglia della raccolta dei rifiuti. C'è tanto da fare. Sono assessore da 7 giorni e ho già chiesto una stanza per stare qui nella sede di Rap due-tre volte a settimana". Così l'assessore all'Ambiente del comune di Palermo, Pietro Alongi, incontrando i giornalisti per la presentazione della campagna promozionale "Non essere ingombrante, differenziamoci".