Almasri, Foti “Dai magistrati logica politica”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Forse potrebbe essere anche una situazione di credibilità internazionale chiedersi se debba essere notificato un avviso come quelli che sono stati notificati ieri a quattro membri del governo italiano, per aver fatto esclusivamente quello che le loro funzioni richiedono. Se entriamo anche nella censura politica degli atti di governo, evidentemente siamo al di fuori di una logica giudiziaria, siamo in una logica politica". Lo afferma il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e per il Pnrr Tommaso Foti, parlando con i giornalisti a Bruxelles, e rispondendo a una domanda sul caso Almasri e l'indagine sul premier Giorgia Meloni, il sottosegretario Alfredo Mantovano e i ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi.