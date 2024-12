ROMA (ITALPRESS) – Per Alma Manera è un gradito ritorno a “L’Anno che verrà”, l’appuntamento di Rai 1 per festeggiare il Capodanno che quest’anno si tiene a Reggio Calabria, ma che l’ha già vista ospite nelle edizioni passate, una tra queste, sempre da Reggio Calabria, dove ha duettato con Massimo Ranieri. “Quest’anno sono particolarmente emozionata di calcare il palcoscenico del Capodanno perchè viene trasmesso proprio dalla città che mi ha dato le origini – commenta Alma Manera -. E ho un motivo in più per esserlo perchè ho in serbo una sorpresa per tutti i reggini e per tutti i telespettatori. Una sorpresa canora che offrirò al mio pubblico, un omaggio a un grande della musica, Mino Reitano, che ritengo essere importantissimo e doveroso da parte mia”.

Alma Manera è artista “crossover” che da sempre attraversa più di una dimensione dello spettacolo e del mondo della comunicazione, in quanto è anche giornalista pubblicista. E’ un momento molto importante della sua carriera considerato che la vede impegnata in due progetti radiofonici sui canali della RAI sia in veste di conduttrice sia in quella di autrice.

Il primo “Crossover…la musica a 360 giri” in onda su RAI Isoradio, dedicato alla musica, dalla classica a quella di nuova generazione, raccontando i protagonisti di questo mondo e facendo incontrare i veterani con le nuove promesse e poi “La notte di radio 1” in onda, appunto, su RAI Radio 1 dove si dà spazio alla musica, all’attualità e a tutto quello che la notte suggerisce con ospiti in studio e in collegamento. A gennaio tornerà a condurre le sue trasmissioni e uscirà un nuovo singolo.

L’appuntamento, ora, è per la sera di Capodanno in diretta da Reggio Calabria su RAI.

foto: ufficio stampa Ennio Salomone

