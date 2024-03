ROMA (ITALPRESS) – A circa un anno dall’alluvione in Romagna, al quale ha fatto seguito anche un terremoto sull’Appennino Tosco-Romagnolo, e a circa sei mesi dall’alluvione in Toscana, le città di Tredozio e di Campi Bisenzio si “gemellano” nella “Pasqua per la Ripartenza” organizzata dal MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, da un’idea di Giordano Sangiorgi, per una due giorni di musica dal vivo il 31 marzo a Tredozio e il 1 aprile a Campi Bisenzio con oltre venti artisti guidati dal cantautore Omar Pedrini, lo Zio Rock italiano per eccellenza, e dalla cantautrice Dolcenera, straordinaria performer e pianista in tour in questi giorni.

Domenica 31 marzo a Tredozio, al Campo Sportivo, dopo il tradizionale Palio dell’Uovo a partire dalle ore 18 si terrà un concerto dal vivo per una raccolta fondi pro alluvionati, realizzato insieme al Comune di Tredozio con la Sindaca Simona Vietina e alla Pro Loco di Tredozio con il responsabile Matteo Bendoni, guidato dal cantautore Omar Pedrini, nel suo ultimo tour con l’album Sospeso, e al quale hanno aderito a titolo completamente gratuito i cantautori Peppe Voltarelli, Edoardo De Angelis, Enrico Capuano, autorevoli e storici esponenti di un cantautorato indipendente di grande qualità legato al migliore ambito folk, il leader dei Ridillo Daniele Bengi Benati, noto compositore di colonne sonore, l’artista Martelli di Bello Bello esploso grazie a Italiàs Got Talent, la giovane cantautrice Scarlet Deange, la band dei Fratelli & Margherita, vincitrice dello storico Faenza Rock e in uscita a breve con un brano realizzato insieme a Cisco, il giovane rapper Frà Sorrentino, ospite da Fiorello in questi giorni, prodotto dai Kutso, e il musicista classico Massimo Mercelli, leader dell’Emilia Romagna Festival.

L’ingresso è a offerta libera minima e tutto l’incasso sarà devoluto agli alluvionati del territorio.

A proposito il cantautore rock Omar Pedrini nell’invitare tutti a Tredozio il 31 marzo dichiara: “Ho sempre avuto a cuore la Romagna e il suo entroterra che ben conosco. Sapere di quei borghi ancora feriti che dolcemente si arrampicano sulle montagne verso ovest e verso sud fino in Toscana mi addolora. C’è ancora da fare e grazie agli amici storici del MEI non ci si tira indietro e ci sarò, con l’amico cantante Davide Apollo. Non voglio mancare con la mia musica e la mia chitarra. Love”. Mentre il rapper romano Fra Sorrentino, recente scoperta di Fiorello, afferma: “Partecipare ad un’iniziativa benefica come quella del Mei a Tredozio, è un passo importante nella vita di qualsiasi cantautore. Penso che un rapper e più in generale un’artista debba raccontare la realtà e soprattutto toccarla con mano, collaborando a renderla migliore anche solo con la propria musica”.

Il giorno dopo, lunedì 1 aprile, a partire dalle ore 20.30, sempre con ingresso a offerta libera minima, si terrà al TeatroDante Carlo Monni di Campi Bisenzio, guidato dalla Direttrice Sandra Gesualdi, un grande concerto con la cantautrice Dolcenera, insieme alla cantautrice Roberta Di Lorenzo in tour, nel suo piano recital Space Live Tour, mentre insieme a lei si esibiranno il cantautore fiorentino Lorenzo Baglioni, il pianista e cantautore Franco Fasano, autore del brano “Io amo” brano vincitore morale al Festival di Sanremo con Fausto Leali, ma anche titolo del suo libro autobiografico, e gli storici cantautori Peppe Voltarelli, Edoardo De Angelis e Enrico Capuano, presenti anche a Tredozio, la giovane cantautrice Scarlet Deange, la band dei Fratelli & Margherita, anche loro presenti a Tredozio, e la scoperta di X Factor Nevruz con Nora, già prodotto da Elio & Le Storie Tese.

La serata è organizzata insieme al Comune di Campi Bisenzio, al TeatroDante Carlo Monni e alla Fondazione Accademia dei Perseveranti.

“Per me è importante! Ho aderito con passione a questa iniziativa che ha colpito così duramente il territorio che ormai da anni è anche casa mia ed amici che hanno vissuto questa orribile esperienza – spiega Dolcenera -. Spero che questo evento possa risollevare l’attenzione per sollecitare con più forza gli aiuti necessari per la ricostruzione. Con amore”. Le si affianca la cantautrice Roberta Di Lorenzo: “Felice di far parte di questa iniziativa di solidarietà. La musica ha forza di unire e di ricostruire insieme. Ci vediamo a Firenze!”. A loro si aggiunge il cantautore Franco Fasano che dichiara: “Sottoscrivere con la propria presenza artistica iniziative benefiche come “Pasqua per la ripartenza” è un modo per stringersi con le persone che, abitando quei territori, si sono sentiti portar via tutto o quasi, compreso i ricordi ma non la speranza. Ecco, io penso che la speranza sia fondamentale per aiutare gli altri a superare ogni difficoltà. Esiste una “coscienza morale” grazie alla quale, da sempre, siamo tutti connessi ed questo il motivo e il motore che mi spinge ad esserci con la mia musica per contribuire a quest’evento”.

La manifestazione, a cura del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza, gode del patrocinio della Regione Emilia – Romagna e della Regione Toscana, dei Comuni di Tredozio e Campi Bisenzio, della Pro Loco di Tredozio e del Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio e intende tenere alta l’attenzione sui territori colpiti dall’alluvione rafforzando, anche attraverso un “gemellaggio musicale” la solidarietà tra le popolazioni, romagnole e toscane, colpite.

