ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enasarco, si legge in una nota, ha espresso all’unanimità “solidarietà e vicinanza alle vittime, agli agenti, ai consulenti finanziari ed alle aziende per la calamità che ha colpito le Marche. È stato assunto l’impegno di predisporre ogni atto utile per l’erogazione di un contributo economico straordinario ai soggetti colpiti dal tragico evento. Sarà cura della Fondazione comunicare aggiornamenti sulle fasi di sviluppo di tale strumento assistenziale straordinario”.

(ITALPRESS).

-foto vigili del fuoco –

