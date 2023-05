Alluvione in Romagna, Schlein “No a interessi bottega sul commissario”

"Stiamo ancora aspettando la nomina del commissario, i territori e le comunità colpite non possono aspettare". Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein, in un video su Instagram in merito all'alluvione in Romagna. sat/gsl (Fonte video: Profilo Instagram Elly Schlein)