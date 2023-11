BOLOGNA (ITALPRESS) – A quasi sei mesi dalla grande alluvione, mentre i territori feriti attendono le risorse per ricostruire, il Commissario straordinario di Governo Francesco Paolo Figliuolo torna nella nostra pianura, toccando anche Castenaso. Il Generale, Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione in Emilia Romagna, Toscana e Marche, è atteso nella città dell’Idice domattina mercoledì 8 novembre alle 10:00; una visita in due passaggi: accoglienza in piazza Raffaele Bassi davanti al municipio, poi momento di confronto in Sala Consiliare. All’incontro con la comunità e l’Amministrazione di Castenaso, al quale parteciperà anche il Vicesindaco Metropolitano Marco Panieri, seguirà quello con i Sindaci di Medicina, Matteo Montanari e Castel Guelfo, Claudio Franceschi; infine, sopralluogo nelle aree alluvionate.

“E’ con grande piacere che accogliamo il Generale Figliuolo nel nostro territorio – sottolinea il Sindaco di Castenaso Carlo Gubellini -. La visita rappresenta un momento di grande attenzione e sensibilità che dimostra l’impegno delle istituzioni locali e nazionali non solo sugli indennizzi, ma sulla ricostruzione e sulla prevenzione. Siamo soddisfatti della presenza del commissario Figliuolo, certi della conferma della disponibilità di risorse per portare a termine tutti i progetti in essere”.

