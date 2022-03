RENDE (ITALPRESS) – Riprendono le lezioni dell’insegnamento di pedagogia della comunicazione nell’ambito del corso di laurea in Scienze Pedagogichedell’Università della Calabria tenuto da Mario Caligiuri. L’avvio è previsto oggi con la presentazione del libro di Vera Gheno “Le ragioni del dubbio. L’arte di usare le parole”. In aggiunta al programma, giovedì 10 marzo dalle 9.30 alle 13.30 è stato organizzato il convegno “Factfulness: ragionare con i dati. I numeri della situazione educativa in Calabria”, con la relazione iniziale di Antonio Uricchio, Presidente dell’Anvur, e le conclusioni di Roberta Cardarello, dell’Università

di Modena e Reggio Emilia e componente del Consiglio Scientifico INVALSI. Nel pomeriggio è prevista le relazione di Sergio Tramma dell’Università Milano “Bicocca” che terrà un seminario sulla voce “Educazione” della “Enciclopedia Italiana” della Treccani. Venerdì 11 marzo è stata organizzata la presentazione del Libro “Il danno scolastico” di Luca Ricolfi e Paola Mastrocola. Si riprenderà lunedì 14marzo con il Seminario di Luigi Monti, della rivista “Gli Asini” sul tema “Per un’altra pedagogia: il pensiero di Ferdinand Deligny”. Giovedì 17 marzo è prevista la presentazione del libro di Alessandro Mariani “La relazione educativa. Prospettive contemporanee” evenerdì 18 marzo la presentazione del libro “L’aula vuota” di Ernesto Galli Della Loggia. Si riprenderà lunedì 21 marzo con il seminario di Federica Lucchesini “Per un’altra pedagogia: i simboli educativi”. Giovedì 24 marzo si terrà una lectiomagistralis del poeta Franco Arminio. Le lezioni proseguiranno venerdì 25 marzo con la lezione su “Poesia e pedagogia” e venerdì 1 aprile con la presentazione del libro “Malauniversità” diGiovambattista Scirè. Venerdì 8 e Venerdì 22 aprile è previsto il riassunto del corso.

Le lezioni nei giorni di lunedì (dalle 11 alle 13) e giovedì (dalle 16 alle 18) verranno tenute in presenza per gli studenti presso l’Aula “Hera” che si trova al 2° piano del Cubo 18/B dell’Università della Calabria a Rende, mentre tutti i relatori e le lezioni previste di venerdì (dalle 12 alle 14) si svolgeranno interamente da remoto sulla piattaforma dell’ateneo. Verranno resi disponibili collegamenti anche per coloro che non sono iscritti al corso e intendono frequentare le lezioni, i seminari e le presentazioni dei libri.

(ITALPRESS).

