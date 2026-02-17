All’ospedale Bambino Gesù un nuovo reparto di Dialisi pediatrica

ROMA (ITALPRESS) - Nuovi spazi progettati per garantire maggiore qualità delle cure in un contesto sicuro e accogliente: è il nuovo reparto di Dialisi pediatrica del Bambino Gesù, ristrutturato grazie al contributo del Gruppo Intesa Sanpaolo guidato da Carlo Messina e inaugurato nella sede del Gianicolo alla presenza del Segretario di Stato della Santa Sede il Cardinale Parolin. La struttura include una sala principale con sei postazioni dedicate all’emodialisi, il trattamento salva-vita per l'insufficienza renale cronica o acuta; tra le principali novità, una stanza contumaciale a pressione controllata, dotata di due ulteriori postazioni, strutturata per isolare pazienti affetti da infezioni o immunodepressi, che necessitano di particolari misure protettive. xl5/f25/fsc/azn