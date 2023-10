MILANO (ITALPRESS) – Si terrà a Milano martedì 10 ottobre, a partire dalle ore 15 e sino alle 18, nella Sala dei 146 allo IULM6 in via Carlo Bo, 1 il convegno: “Le professioni della comunicazione nel Terzo Settore”, organizzato dall’Università Iulm di Milano con il patrocinio di Ferpi, Federazione Relazioni Pubbliche Italiana. Un momento di analisi, confronto e discussione sul tema della comunicazione nel mondo non profit e in particolare su quale sia il ruolo del comunicatore e quali le capacità, acquisite anche durante il percorso di studio in scienze della comunicazione, che possano essere messe al servizio di organizzazioni che, mai come in questo contesto storico, hanno bisogno di comunicare al meglio servizi e prestazioni offerte ma anche i valori, l’identità e le motivazioni che spingono il cittadino attivo e le associazioni stesse a impegnarsi per la società in maniera solidale. Il convegno è rivolto agli studenti e agli operatori della comunicazione, e intende esplorare e dibattere potenzialità e competenze, richieste ai professionisti della comunicazione dal Terzo Settore, e le prospettive di inserimento all’interno di percorsi professionali da sviluppare nel mondo delle associazioni non profit, del privato sociale, delle fondazioni e degli enti filantropici e di quelle imprese che, sempre più spesso, decidono di dedicarsi a progetti di CSR. Un ambito professionale che oggi, probabilmente, non si trova ai vertici nella scala delle preferenze e dei desiderata dei giovani che si accostano e avviano un percorso di studi nella comunicazione ma che rappresenta un interessante sbocco per le nuove generazioni di comunicatori. I lavori si svolgeranno in due momenti. Nel primo si andrà a fotografare e a illustrare l’attuale situazione con dati e statistiche aggiornate sulla professionalizzazione di studenti delle facoltà di comunicazione nel mondo delle associazioni di Terzo Settore e nel Sociale organizzato. La seconda parte, con la formula della tavola rotonda, vuole essere confronto fra le diverse realtà del non profit. Per capire come il mondo della comunicazione possa rispondere alla rinnovate esigenze del Terzo Settore e come quest’ultimo possa aprire le proprie porte ai futuri comunicatori del sociale. (ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa Iulm