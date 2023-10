Allianz Milano, Piazza “Cercheremo avere più continuità”

MILANO (ITALPRESS) - "Sarà una squadra che proverà a giocare la miglior pallavolo possibile in quello che è il campionato più difficile in assoluto, tutte le squadre hanno allestito un roster importante. L'exploit dello scorso anno è stato parziale, abbiamo fatto un finale di stagione scoppiettante, mi auguro di avere maggior continuità sin dall'inizio". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Allianz Milano Roberto Piazza a margine della presentazione della compagine meneghina nella suggestiva cornice della Torre Allianz. "È il campionato più bello del mondo - ha proseguito Piazza -, viene preso come riferimento, dobbiamo essere orgogliosi, vuol dire che siamo in grado di esportare cose meravigliose". pia/glb/gtr