Allestimento John Cooper Works per la Mini Cooper S 5 porte

MILANO (ITALPRESS) – Le imponenti scogliere di gesso, le lunghe strade costiere e i pittoreschi cottage rendono il sud dell’Inghilterra una meta da cartolina. Lontano da Londra, la MINI Cooper S 5 porte conquista con il suo potente motore TwinPower Turbo a quattro cilindri da 2,0 litri, in grado di erogare 204 cavalli e 300 Nm di coppia massima. Precisione tecnica e prestazioni elevate garantiscono un’esperienza di guida entusiasmante anche al di fuori dei contesti urbani. Il cambio sportivo automatico e la messa a punto delle dinamiche di guida assicurano divertimento e pieno controllo lungo le tortuose strade di campagna dell’East Sussex, in direzione della celebre Brighton Beach. Gli elementi di design esclusivi dell’allestimento John Cooper Works – come i caratteristici diffusori anteriori e posteriori, la calandra ottagonale in nero lucido e le specifiche varianti di cerchi – richiamano il DNA sportivo del marchio e conferiscono alla vettura un look inconfondibilmente dinamico.

foto: ufficio stampa BMW Group Italia

(ITALPRESS).