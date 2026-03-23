LUBIANA (SLOVENIA) (ITALPRESS) – Il partito al governo in Slovenia, Movimento Libertà (Gs), è in lieve vantaggio dopo lo scrutinio del 99,28% dei seggi alle elezioni parlamentari tenute ieri nel Paese. Lo ha annunciato la Commissione elettorale slovena (Dik). Il Movimento Libertà del primo ministro Robert Golob, di orientamento liberale, ha ottenuto il 28,54%, ovvero 325.757 voti. La forza di centro-destra Partito Democratico Sloveno (Sds) di Janez Jansa ha ottenuto lo 0,37% di voti in meno (321.521), secondo quanto riporta N1. I primi exit poll mostravano una differenza maggiore tra Movimento Libertà e Sds (2,4% a favore di Gs), ma i cambiamenti sono arrivati già con i primi risultati ufficiali della Dik sul 45% dei voti scrutinati, quando sembrava che Sds avrebbe ottenuto un maggiore sostegno

. Considerate le piccole differenze tra il principale partito di governo e quello di opposizione, per proclamare il vincitore definitivo sarà necessario attendere i risultati del voto per posta e dall’estero. Nel Parlamento sono entrati anche altri cinque partiti: Nuova Slovenia con il 9,33% dei voti (nove seggi), i Socialdemocratici con il 6,71%, i Democratici di Anze Logar con il 6,69% (sei seggi ciascuno), il partito Resnica (Verità) con il 5,57% e la Sinistra con il 5,40% dei consensi (cinque seggi ciascuno).

Il maggior numero di seggi è stato ottenuto dal Movimento Libertà – 29 – ma insieme agli attuali partner di coalizione (SD e Sinistra) dispone complessivamente di 40 seggi, sei in meno rispetto a quelli necessari per formare un governo.

Il SDS ha 28 seggi, uno in più rispetto alla precedente legislatura, e con i suoi potenziali partner Nuova Slovenia e i Democratici raggiunge 43 seggi.

Golob ha dichiarato di aver trascorso la serata in grande attesa, ma non tanto per il risultato, quanto soprattutto per poter dire che si va avanti. “Ed è questa la cosa più importante… Ci aspettano negoziati difficili, ma su una cosa non negozieremo: la nostra sovranità. Non permetteremo agli stranieri di governare qui”, ha affermato Golob, facendo riferimento al recente scandalo di spionaggio che ha coinvolto la collaborazione tra il servizio privato di intelligence israeliano “Black Cube” e l’opposizione SDS.

Un ruolo decisivo nella formazione del governo sarà svolto dal partito Resnica, il cui leader Zoran Stevanovic ha sottolineato che non entrerà in coalizione con il SDS e che si impegnerà nella lotta contro la corruzione e nel rafforzamento del sovranismo.

– Foto IPA Agency –

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