ROMA (ITALPRESS) – “Vi vogliamo annientare”. Un’unica mail anonima inviata ai dirigenti scolastici ha fatto scattare l’allarme bomba in decine di istituti in tutta Italia. Le mail di minaccia sono firmate Mikhail Andropov. Sono in corso evacuazioni precauzionali di studenti e personale, oltre alle verifiche da parte delle forze dell’ordine.

“Mi dicono dal ministero che sono 300 le scuole oggetto del messaggio, numero probabilmente destinato ad aumentare. Non è la prima volta. Il ministro Piantedosi credo si esprimerà tra non molto. Vorrei innanzitutto cercare di rassicurare l’opinione pubblica perché l’elevato numero di scuole coinvolte dimostra la scarsa attendibilità del rischio. Bisogna essere vigili, ma anche consapevoli che in un contesto dove la guerra ibrida è sempre più lo strumento per destabilizzare nazioni ed economie, dobbiamo attrezzarci. Il nostro governo ha quindi fatto benissimo a chiedere alla Commissione l’autorizzazione ad uno sforamento rispetto al patto di stabilità per poter investire in particolare in cybersicurezza. In passato questi aspetti sono stati trascurati, ma avere la capacità di difenderci e di individuare chi ci attacca è fondamentale”. Così il ministro per l’Istruzione Giuseppe Valditara a L’Aria che tira su La7.

“Ci tengo a precisare – continua il ministro – che nessun soldo è stato tolto alla scuola per destinarlo alla difesa. Sono soldi in più che la Commissione ci ha concesso di spendere sforando il patto di stabilità. I soldi per la scuola saranno restituiti in legge di bilancio, ma rispetto all’anno passato sono aumentati, contrariamente alle fake news circolate in questi giorni”.

MELONI CONVOCA RIUNIONE A PALAZZO CHIGI

A seguito delle segnalazioni di ordigni nelle scuole registrate questa mattina in diverse città italiane, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, – secondo quanto si apprende – ha convocato alle ore 16 a Palazzo Chigi una riunione per fare il punto sulla situazione e coordinare le iniziative necessarie. Alla riunione parteciperanno i vicepresidenti del Consiglio, i ministri Piantedosi e Crosetto, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, i vertici dell’intelligence e dell’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

CROSETTO “STRATEGIA CHIARA, MA ANCHE CRETINI E MITOMANI”

“E’ una strategia ormai chiara, quella di seminare terrore o creare delle preoccupazioni; chiunque di noi con i mezzi e gli strumenti che ci sono può mandare una mail a una scuola, un asilo o ad una compagnia aere dicendo ‘c’è una bomba’. Fa parte di una strategia sulla quale si inseriscono anche i cretini, non sempre ci sono strategie di Paesi stranieri e ostili, ci sono anche i mitomani e i pazzi che in un momento così non vedono l’ora di poter scatenare il terrore in un Paese o in una Regione”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine del convegno “Il Paese che cambia”, parlando degli allarmi bomba in diverse scuole d’Italia. “Le polizie lavorano proprio per discernere tra le cose che sono serie e quelle che sono frutto di mitomani, ma ne vedremo sempre di più perché purtroppo la mamma dei cretini e’ sempre incinta”, ha aggiunto.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).