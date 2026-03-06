Allarme bomba al Palazzo di Giustizia di Milano, evacuato il personale

MILANO (ITALPRESS) – Allarme bomba al Palazzo di Giustizia di Milano. Diverse telefonate al 112 hanno segnalato la presenza di ordigni all’interno del Tribunale. A riferirlo è l’operatore del NUE che ha risposto alle chiamate: a parlare sarebbe stato un uomo, probabilmente non italiano, che in due telefonate ha ribadito con insistenza la presenza di bombe nel Palazzo di Giustizia.

Le chiamate complessive risulterebbero quattro: in due si sente la voce dell’uomo, mentre le altre due sono mute. Il numero da cui sono partite appare fittizio: una sequenza numerica molto lunga, non riconducibile né a un’utenza cellulare né a un numero fisso e, soprattutto, non richiamabile. Sul posto sono intervenuti le unità cinofile, gli artificieri e i vigili del fuoco. Il Tribunale è stato evacuato e le vie circostanti isolate, mentre sono in corso i controlli piano per piano all’interno del Palazzo di Giustizia.

– Foto gsl/Italpress –

