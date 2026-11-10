All’aeroporto di Fiumicino l'”Assunzione della Vergine” di Tintoretto

ROMA (ITALPRESS) - Un capolavoro del Rinascimento italiano entra nel cuore dell’aeroporto di Roma Fiumicino: è stata inaugurata, nella “Piazza” del Terminal 1 Partenze del Leonardo da Vinci, l’esposizione dell’“Assunzione della Vergine” realizzata da Jacopo Robusti, detto il Tintoretto, e appartenente al Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno. Realizzata tra il 1554 e il 1555 per l’altare maggiore della chiesa dei Crociferi di Venezia e successivamente collocata nella chiesa di Santa Maria Assunta, l’opera rappresenta una delle testimonianze più significative della stagione artistica in cui Tintoretto sperimentò un linguaggio pittorico vicino a quello di Paolo Veronese. mec/fsc/