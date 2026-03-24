All’aeroporto di Cagliari sequestrati 160 mila euro in contanti

CAGLIARI (ITALPRESS) – Il personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Distaccamento Locale dell’Aeroporto di Cagliari ed i militari del 1^ Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di finanza hanno sequestrato 160.150 euro in denaro contante.

Il sequestro si inserisce nel più ampio quadro delle attività di contrasto ai traffici illeciti che ADM e Guardia di finanza stanno intensificando negli ultimi mesi. Il controllo è scattato quando un viaggiatore, in partenza per Barcellona, è stato sottoposto ad un controllo. Alla domanda dei funzionari sulla presenza di valuta da dichiarare, il passeggero ha riferito di trasportare circa 300 euro sulla persona e circa 1.000 euro nel bagaglio registrato.

Il successivo controllo del bagaglio da stiva, già imbarcato, ha portato al rinvenimento di 8 pacchetti sottovuoto sigillati contenenti esclusivamente banconote da 50 euro, per un totale di 160.150 euro.

Dalle verifiche nelle banche dati in uso al Corpo della Guardia di finanza, il soggetto è risultato privo di redditi dichiarati, gravato da precedenti specifici e incapace di fornire giustificazione circa la provenienza del denaro e il suo utilizzo.

Alla luce degli elementi raccolti e ritenendo che il denaro potesse costituire provento di attività illecite o essere destinato alla commissione di ulteriori reati, i funzionari ADM e i militari della Guardia di finanza hanno proceduto al sequestro

-Foto ufficio stampa Guardia di Finanza-

(ITALPRESS).