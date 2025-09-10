NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Un colpo d’arma da fuoco ha ucciso Charlie Kirk, fervente sostenitore del presidente americano Donald Trump, durante il suo intervento alla Utah Valley University di Orem, nello Utah.

“Il Grande, e persino Leggendario, Charlie Kirk è morto”, scrive il presidente Usa Donald Trump su Truth. “Nessuno ha capito o posseduto il Cuore della Gioventù negli Stati Uniti d’America meglio di Charlie. Era amato e ammirato da TUTTI, soprattutto da me, e ora non è più tra noi – aggiunge -. Melania e io inviamo le mie condoglianze alla sua splendida moglie Erika e alla sua famiglia. Charlie, ti amiamo!”.

Come rivelato dalla Utah Valley University attraverso la portavoce Ellen Trean, Kirk sarebbe stato raggiunto da uno sparo giunto da 182 metri di distanza.

Kirk, colpito al collo, era il fondatore di Turning Point Usa, un’organizzazione no-profit che si propone di diffondere idee conservatrici tra gli studenti dei campus statunitensi. Aveva 5,2 milioni di follower su X e 7,3 milioni su TikTok.

E’ ancora aperta la caccia all’attentatore: una persona sospetta era stata fermata e posta in custodia dalla polizia, ma non si trattava di chi ha sparato.

