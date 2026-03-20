Alla Run Rome The Marathon screening gratuito degli anticorpi per diabete e celiachia per gli under 18

ROMA (ITALPRESS) – La Fondazione Edoardo Carta ETS torna alla Run Rome The Marathon con una grande novità: lo screening gratuito degli anticorpi per diabete e celiachia rivolto a bambini e ragazzi fino a 18 anni. L’iniziativa si svolgerà nelle giornate del 21 e 22 marzo nel gazebo della Fondazione presso lo spazio dedicato ai Volontari Fun Village della Run Rome the Marathon. L’operazione è resa possibile grazie a una rete di partner: l’ospedale Bambino Gesù, la multinazionale Revvity – attiva nel settore delle scienze della vita e della diagnostica – e il laboratorio CAST dell’Università di Chieti.

Revvity fornirà i cartoncini per la raccolta dei campioni, mentre il CAST ne garantirà la gestione e l’analisi. Sul campo opereranno i volontari della Fondazione insieme a medici e infermieri del Bambino Gesù. La Fimp Roma e Provincia sosterrà l’iniziativa attraverso i pediatri di libera scelta che promuoveranno lo screening tra le famiglie.

Lo screening si inserisce nel quadro della legge nazionale n. 130/2023 – la cosiddetta Legge Mulé – che prevede campagne di prevenzione nelle regioni. In attesa che il Lazio attivi le procedure previste dalla norma, la Fondazione ha deciso di anticipare i tempi, promuovendo autonomamente il programma nell’ambito dell’evento sportivo. Alla maratona correranno per la Fondazione 34 staffette: oltre agli amici storici di Edoardo Carta, parteciperanno il gruppo di Atletica Vaticana, il Circolo Canottieri Roma, ATF ASD Athletics Training & Friends, l’ANIAD (Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici) di Pescara e l’Associazione Sport&Smile.

– foto IPA Agency –

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