LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Atleti provenienti da 70 nazioni saranno al via della MC Adventure Malta Marathon, in programma il 26 febbraio. Occhi puntati sul marocchino Hicham Boufars, reduce dal successo nella maratona di Murcia in 2h15’35” e con un primato personale di 2h12’16” (Firenze 2018). Boufars, lo scorso novembre, ha inoltre disputato la maratona di Torino chiudendo in 2h13’49”: l’atleta nordafricano ha tutte le carte in regola per battere il record della manifestazione stabilito nel 2013 dal suo connazionale, Mohammed Hajjy, in 2h16’06”. Fra gli atleti maltesi al via a Mdina anche Andrew Grech (nel 2017 chiuse sesto in 2h28’16”) e Josann Attard Pulis, mentre nella mezza maratona sono attesi Shaun Galea e Lisa Bezzina. Il Paese straniero più rappresentato sarà l’Italia con 246 atleti: l’ambasciata italiana a Malta premierà gli azzurri – sia fra gli uomini che fra le donne – che hanno ottenuto il miglior piazzamento nella maratona e nella mezza maratona.

– foto Malta Marathon Press –

