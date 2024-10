BARI (ITALPRESS) – Nel Nuovo Padiglione della Fiera del Levante, a Bari, è stata inaugurata la 38esima edizione del Salone internazionale “Promessi Sposi, il matrimonio in vetrina” con il taglio del nastro alla presenza del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, dell’assessore all’Industria turistica della Regione Puglia, Gianfranco Lopane, dell’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo, dell’assessore allo Sviluppo locale del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli, del patron di “Promessi Sposi” e amministratore di Pubblivela, Gaetano Portoghese, e del presidente di Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli.

Con loro anche due testimonial: il ballerino Raimondo Todaro, ballerino di “Ballando con le stelle” e maestro del talent-show “Amici di Maria De Filippi”, e Valeria Di Lernia, Miss Mondo Sposa Italia.

“Noi siamo per il matrimonio. Anzi, per i matrimoni. Siamo per l’amore, per tutti i tipi di amore che portano le persone a stringersi in questa piccola cellula costitutiva della società italiana, e un pò di tutto il mondo, che in questa manifestazione stiamo celebrando – ha dichiarato il presidente Emiliano -. I modi di vivere evolvono e cambiano la libertà delle persone, per tantissime delle quali il giorno del matrimonio rimane il più importante della loro vita. Il sistema industriale pugliese, e non solo pugliese, costruisce queste giornate di felicità meravigliosa. Come Regione Puglia, siamo qui per festeggiare la felicità che viene dall’innamorarsi e dal legarsi per tutta la vita, se possibile. Altrimenti ci si può sempre sposare un’altra volta. Anche l’amore può rinnovarsi”.

Per l’assessore Lopane “questa trentottesima edizione consolida l’attività svolta in questi anni dalla Regione e rappresenta per tutti noi un momento per mettere insieme una filiera pugliese che sta contribuendo a fare della nostra regione una wedding destination a tutti gli effetti. Ci sono numerosissimi operatori che speriamo di poter accompagnare non soltanto nei nostri percorsi di promozione internazionale, ma anche nella qualificazione dei servizi”.

La cerimonia è stata preceduta dalla conferenza di presentazione di “International Wedding Summit”, progetto dedicato al Destination Wedding che porterà in Puglia e in Fiera 17 wedding planner americani che organizzano matrimoni in tutto il mondo e sono molto interessati al mercato pugliese, in particolar modo al suo paesaggio, al suo cibo, alle sue location. Durante i 4 giorni di “Promessi Sposi, il matrimonio in vetrina”, questi ospiti d’eccezione visiteranno diverse strutture ricettive dell’area metropolitana barese, assaggeranno l’ottima cucina e sorseggeranno i vini tipici, giocheranno con masterclass e attività per scoprire cos’è la Puglia del Wedding. Infine dialogheranno con i fornitori della regione in una intensa BtoB Session in Fiera.

Il consueto taglio del nastro ha dato il via ufficiale alla manifestazione, diventata punto di riferimento esclusivo per il Destination Wedding pugliese, che promette ancora una volta di costruire a 360° il giorno del matrimonio, con la possibilità di poter scegliere ogni dettaglio per organizzare la cerimonia e i festeggiamenti, avendo a disposizione un’offerta commerciale senza eguali e che abbraccia tutte le fasce di prezzo. Con un incremento del 15% rispetto allo scorso anno, sono 270 gli espositori che proporranno prodotti e servizi che riguardano il variegato mondo delle nozze, tra atelier, sale ricevimenti, wedding planner, fotografi, agenzie di viaggio, fiorai, gioiellerie e attività specializzate nell’arredo e nella vendita di oggettistica, confetti e bomboniere, e tanto altro.

Degna di nota sarà inoltre la presenza dei produttori di abiti da sposa, sposo e cerimonia e accessori provenienti da tutta la Puglia e da altre regioni d’Italia. Durante la quattro-giorni barese saranno inoltre organizzate sfilate con abiti di famosi brand, esibizioni live delle band presenti in Fiera, il concorso nazionale “Un giorno da modella” organizzato in collaborazione con la rivista White Sposa e rivolto alle future spose, e i format di successo dedicati al wedding food e al wedding cake, “LevanteCooking” e “LevanteCake”, che proporranno show cooking a cura degli chef pugliesi più rinomati, demo live, contest a tema, corsi di formazione e la presenza di famosi ospiti.

“Questa edizione conferma il punto di svolta avvenuto già l’anno scorso con il passaggio a Salone Internazionale, grazie alla presenza di wedding planner americani e con la presenza di altri 17 wedding planner di tutto il mondo, la settimana prossima. ‘Promessi Sposì ha incrementato il numero degli espositori passando da 230 del 2023 a 270 di quest’anno. Questo significa un incremento in termini di qualità e quantità. Trovare una filiera così complessa, sviluppata su 20 mila metri quadrati, è possibile solo a Bari con questa manifestazione”, dichiara il patron di “Promessi Sposi”, Gaetano Portoghese.

“‘Promessi Sposì racchiude l’essenza dell’ospitalità e del vivere la Puglia. Nella nostra regione l’industria del wedding si è trasformata nel tempo in un segmento importante della nostra economia, in ogni campo perchè riguarda non solo l’attività ricettiva, ma tanti altri settori, dal tessile alla mobilità, dall’eccellenza agroalimentare, all’artigianato. Sta crescendo di anno in anno in maniera così importante, tanto da diventare un punto di riferimento a livello internazionale. Nuova Fiera del Levante è a fianco degli organizzatori di ‘Promessi Sposì per valorizzare questa fiera di settore, facendola diventare un appuntamento fisso e sempre più caratterizzato dalle eccellenze del territorio e con altissimi livelli di specializzazione”, è il commento del presidente di Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli.

Per accedere al Salone internazionale “Promessi Sposi” di Bari si può scaricare il biglietto ridotto dal sito bari.promessisposi.info e presentarlo al botteghino col solo contributo di 2 euro. Orari di apertura Fiera Promessi Sposi BARI: Giovedì 31 ottobre dalle 16.00 alle 21.00, venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre dalle 10.00 alle 21.00.

