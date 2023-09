ROMA (ITALPRESS) – Tutto pronto alla Camera per i funerali di Stato laici del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, scomparso il 22 settembre all’età di 98 anni. Nell’Aula di Montecitorio, tra gli altri, sono arrivati il capo dello Stato Sergio Mattarella e il premier Giorgia Meloni.

Tra le autorità presenti, anche l’ex premier ed ex numero uno della Bce, Mario Draghi; il commissario europeo all’Economia, Paolo Gentiloni; gli ex premier, Romano Prodi, Massimo D’Alema, Giuseppe Conte e Mario Monti; l’ex presidente della Camera, Gianfranco Fini; esponenti di governo e mondo della politica. In prima fila anche la partigiana di 103 anni, Iole Mancini, arrivata alla Camera accompagnata dalla segretaria dem, Elly Schlein.

foto xl3/Italpress

(ITALPRESS).