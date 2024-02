NEW YORK (USA) (ITALPRESS) – Spettacolo nella notte italiana per l’All Stare Game dell’Nba. La grande sfida tra il miglior realizzatore da tre punti nella storia Steph Curry e la miglior tiratrice della WNBA Sabrina Ionescu ha visto il successo del del leader dei Warriors al termine di altissime performance. Ionescu, che ha optato, pur utilizzando il pallone più piccolo, per una sfida dalla medesima distanza rispetto a Curry, ha totalizzato 26 punti, pareggiando le prestazioni di Lillard, Towns, Haliburton e Young della sfida tra gli uomini andata in scena poco prima. Curry ha raggiunto quota 29, ovvero a -2 dal suo record personale del 2021. Spettacolo ma anche beneficenza visto che ogni canestro

valeva una donazione alla NBA Foundation a sostegno alle comunità afro-americane.

Il playmaker della G-League Mac McClung si conferma campione dello Slam Dunk Contest. Il playmaker degli Osceola Magic, squadra della G-League affiliata a Orlando, ha difeso il titolo, battendo in finale Jaylen Brown dei Boston Celtics.

Sono stati necessari tre turni di tiri per consentire a Damian Lillard di confermarsi campione della gara del tiro da tre punti. Battuti Trae Young e Karl-Anthony Towns in finale.

