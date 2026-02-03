Alis e Veronafiere presentano la quinta edizione di LetExpo – Logistic Eco Transport

VERONA (ITALPRESS) – Alis e Veronafiere hanno illustra, insieme al viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, le principali novità e tematiche della quinta edizione di LetExpo – Logistic Eco Transport, in programma da martedì 10 a venerdì 13 marzo nel quartiere fieristico di Verona.

La manifestazione si conferma l’evento italiano ed europeo di riferimento per trasporti, logistica, mobilità sostenibile, servizi alle imprese, formazione e lavoro, rafforzando il dialogo tra imprese, istituzioni, territori e giovani. In fiera saranno presenti i top player del mercato, tra imprese di trasporto e logistica, porti e interporti italiani e internazionali, operatori delle filiere industriali, energetiche e tecnologiche, case costruttrici, società di servizi e consulenza, enti pubblici, associazioni, centri di ricerca ed enti di formazione.

Elemento distintivo di LetExpo 2026 sarà l’innovazione, con un focus particolare su intelligenza artificiale e tecnologie digitali applicate a trasporti e logistica: dall’ottimizzazione di flotte e supply chain all’automazione dei processi, dall’analisi predittiva alla sicurezza operativa, da soluzioni di realtà virtuale a dimostrazioni tecnologiche ed esperienze interattive.

“Siamo giunti alla quinta edizione di LetExpo, che rappresenta un traguardo importante e al tempo stesso un nuovo punto di partenza per una manifestazione che cresce anno dopo anno grazie alla sinergia tra ALIS e Veronafiere e alla fiducia di istituzioni, imprese, stakeholder, associazioni e giovani studenti. I numeri previsti per il 2026, così come la forte presenza di grandi gruppi industriali, energetici e tecnologici, testimoniano la fiducia del mercato e la centralità del nostro settore e sono in crescita rispetto all’edizione precedente: sono attesi circa 550 espositori (+10%), un’area espositiva di circa 65.000 metri quadrati (+10%) e una presenza internazionale in aumento del 25%”, ha sottolineato Guido Grimaldi, presidente di Alis.

“La quinta edizione di LetExpo ribadisce la posizione di leadership della manifestazione nata dall’intuizione del presidente di Alis, Guido Grimaldi. Verona è una capitale della logistica: ospita il più importante interporto italiano, è attraversata da due corridoi europei e concentra infrastrutture che collegano Nord e Sud, Est e Ovest del Paese. E Veronafiere, con la sua esperienza nel creare piattaforme di mercato e contenuti, mette a disposizione competenze, relazioni internazionali e capacità organizzativa per far evolvere insieme ad Alis la rassegna”, ha detto Federico Bricolo, presidente di Veronafiere.

