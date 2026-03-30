L’algoritmo della crescita, Fondimpresa e INAPP svelano la ricetta per l’industria del futuro

ROMA (ITALPRESS) – Non è solo formazione, è politica industriale pura che guida la doppia transizione digitale e green. In un mondo che corre alla velocità dell’Intelligenza Artificiale, l’Italia delle imprese risponde con un investimento massiccio sulle persone. È questo il cuore di “Competenze che trasformano”, l’evento di Fondimpresa e INAPP, nel corso del quale è stato presentato il Rapporto di Monitoraggio Valutativo 2025. I numeri parlano chiaro: la formazione continua è diventata il vero “pilastro” della transizione verso l’IA e del green.

L’indagine ROLA, che intervista circa 8000 lavoratori all’anno rappresentativi mediamente di circa 300.000 lavoratori formati, scatta una fotografia nitida: oltre il 92% dei lavoratori promuove a pieni voti i corsi finanziati dal Fondo, considerandoli “tagliati su misura” per le sfide quotidiane in azienda. Più del 90% segnala cambiamenti concreti nelle attività lavorative a seguito dei percorsi di formazione.

La trasformazione riguarda anche le imprese nel loro complesso: oltre l’82% dei lavoratori osserva cambiamenti organizzativi, mentre circa un lavoratore su due (48%) registra evoluzioni nelle proprie mansioni dopo essersi formato. Un segnale chiaro di come la formazione non si limiti ad aggiornare competenze, ma contribuisca a ridefinire ruoli e modelli organizzativi.

Particolarmente rilevante è il ruolo dell’intelligenza artificiale nel 2024: il 55,5% dei lavoratori formati ha partecipato a corsi che includevano l’IA. Un dato che lascia prevedere un ulteriore rafforzamento con i dati disponibili in forza della nuova convenzione tra INAPP e Fondimpresa. Positivo anche il coinvolgimento delle imprese più piccole: una quota significativa dei lavoratori formati proviene infatti da aziende con meno di 50 dipendenti.

Il rapporto evidenzia inoltre che i lavoratori utilizzano maggiormente l’IA per l’elaborazione dei testi e per la sicurezza sul lavoro, il livello medio di conoscenza tra i lavoratori è di 4,3 su 10 punti per la prima e 3,8 per la sicurezza sul lavoro. La formazione che il Fondo sta attualmente finanziando potrà ulteriormente implementare il livello di uso di tali tecnologie.

Le analisi econometriche mostrano con chiarezza che la formazione – soprattutto quella tecnologica – non si limita ad aggiornare le competenze, ma produce cambiamenti concreti nel lavoro e nelle imprese. Chi partecipa a corsi su IA ha una probabilità più alta di svolgere attività diverse (+4,8%), di vedere ridefinite le mansioni (+5,4%) e di riscontrare cambiamenti a livello aziendale (+7,9%). Questo vantaggio si riflette anche nei percorsi professionali: tra il 2021 e il 2024 i lavoratori formati sulle tecnologie hanno maggiori opportunità di assumere nuovi ruoli e funzioni di coordinamento, con un differenziale stabile nel tempo. È la conferma che produttività e crescita non dipendono dalla tecnologia in sé, ma dall’investimento nelle competenze che ne consente l’utilizzo.

Per il Presidente dell’INAPP, Natale Forlani, “i risultati dell’indagine sviluppata da Inapp – Fondimpresa mettono in evidenza tre tendenze positive: la crescita della produttività generata dalla coincidenza degli investimenti tecnologici e dei percorsi di formazione per le risorse umane, il miglioramento delle dinamiche salariali e delle condizioni di lavoro nel complesso delle imprese analizzate, il ruolo fondamentale dei Fondi interprofessionali nell’orientare i fabbisogni professionali e per validare gli esiti degli investimenti formativi. Sono indicazioni importanti per migliorare la qualità e l’efficacia delle politiche attive del lavoro con il concorso attivo delle parti sociali”.

Per il Presidente di Fondimpresa, Aurelio Regina, “siamo di fronte a un’evidenza che cambia le regole del gioco: le aziende che scelgono la sostenibilità sono le stesse che guidano l’innovazione digitale. Esiste un “premio” di competitività di oltre 11 punti percentuali, come dimostra il documento che presenteremo domani, per chi ha il coraggio di unire Green e 4.0. Fondimpresa è il motore di questa trasformazione: non gestiamo semplici fondi, ma costruiamo l’infrastruttura immateriale del Paese. Da casi d’eccellenza emerge una lezione per tutti: l’Intelligenza Artificiale e la transizione ecologica si governano solo mettendo le persone al centro della strategia industriale. Questa è la nostra missione: creare il futuro, una competenza alla volta”.

Con il Rapporto 2025 Fondimpresa e INAPP confermano che la partita della produttività italiana si gioca nelle aule di formazione e nei laboratori aziendali.

– foto mec/Italpress –

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