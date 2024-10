ROMA (ITALPRESS) – La trasferta sarda si è rivelata decisiva per le sorti del Suzuki Challenge 2024, giunto al suo penultimo appuntamento con il 5° Baja Vermentino-Terre di Gallura e che ha visto trionfare per la quinta volta in questa stagione Alfio Bordonaro. Secondo assoluto nella classifica italiana alle spalle di Manuele Mengozzi, il catanese al volante del Suzuki Grand Vitara di Gruppo T1 condiviso con Stefano Lovisa, dopo aver affrontato i tratti cronometrati di “Tula-Erula”, “Alà dei Sardi-Budussò” e “Pattada-Oschiri” nelle due giornate di venerdì 25 e sabato 26 ottobre, ha conquistato per il terzo anno consecutivo il primato nel monomarca, con un totale di 155 punti e con ancora l’ultimo round da disputare al Raid of the Champions in Ungheria, in programma per i prossimi 8-10 novembre. Termina in piazza d’onore Lorenzo Codecà, al primo podio stagionale con un Suzuki Grand Vitara di tipo T2, condiviso con Gilberto Menetti, con cui scala la classifica del trofeo arrivando al terzo posto con 61 punti, scavalcando Alberto Gazzetta ed Emilio Ferroni, quest’ultimo assente a Berchidda.

Il pilota lombardo si posiziona quindi alle spalle di Gianluca Morra, che ha terminato al terzo posto nella graduatoria riservata al Challenge con l’altro Grand Vitara di Gruppo T2 e Stefano Tironi alle note, che gli ha consentito di mantenere il secondo posto che attualmente occupa con 72 punti. Fuori dal podio Giuseppe Ananasso, quarto su Grand Vitara di tipo TH e accompagnato alle note da Rocco Sbaraglia, mentre Alberto Gazzetta, in coppia con Andrea Pizzato chiude in quinta posizione su Suzuki Jimny. Archiviato il 5° Baja Vermentino-Terre di Gallura, il Suzuki Challenge attenderà i suoi protagonisti tra due settimane in Ungheria in occasione del Raid of the Champions, appuntamento conclusivo della stagione.

– Foto Ufficio Stampa Suzuki –

(ITALPRESS).

