MILANO (ITALPRESS) – Questo l’alfabeto dei Giochi di Milano-Cortina 2026:

A come ARIANNA Fontana. Tre medaglie – un oro e due argenti – e un primato storico: supera Mangiarotti e diventa l’atleta olimpica italiana più medagliata di sempre. E la sensazione è che non sia finita qui.

B come BRIGNONE. Portabandiera e simbolo di resilienza: due ori tra SuperG e gigante dopo il grave infortunio. Così riscrive la storia dello sci alpino azzurro.

C come CURLING. Ancora protagonisti. Dopo l’oro di Pechino, la coppia Constantini-Mosaner torna sul podio con un bronzo che conferma il boom di questo sport in Italia.

D come DONNE. Le grandi protagoniste di questi Giochi. Atlete, mamme, compagne, ma soprattutto campionesse: molte delle medaglie d’oro parlano al femminile.

E come ERMELLINO. Tina, la mascotte ufficiale, è un ermellino bianco. Con lei Milo per le Paralimpiadi: due simboli giovani e dinamici dei Giochi italiani.

F come FREESTYLE. Bronzo storico nel Big Air per Flora Tabanelli. Una medaglia arrivata appena cento giorni dopo un grave infortunio.

G come GOGGIA. Bronzo in discesa libera. La campionessa bergamasca completa così la sua collezione olimpica e resta tra le icone dello sci azzurro.

H come HERASKEVYCH. Il caso politico dei Giochi: squalificato per messaggi sul casco in memoria degli atleti ucraini uccisi in guerra. Un episodio che ha fatto discutere.

I come ITALIA. Trenta medaglie in dieci discipline. Mai così in alto ai Giochi invernali: è la spedizione azzurra invernale più vincente di sempre.

J JORDAN Stolz. Il fenomeno americano dello speed skating: oro nei 500 e 1000 metri, argento nei 1500. A soli 21 anni è già il volto della pista lunga.

K come KINGSBURY. Il canadese chiude la carriera olimpica con oro nelle dual moguls e argento nelle moguls: quarta Olimpiade consecutiva a medaglia.

L come LOLLOBRIGIDA. Due ori nel pattinaggio di velocità. La mamma azzurra domina il ghiaccio e si consacra tra le stelle dei Giochi.

M come MOIOLI. Bronzo nell’individuale e argento nella gara a squadre con Sommariva. La bergamasca si conferma punto di riferimento dello snowboard cross.

N come NADALINI. Protagonista nella staffetta maschile di short track, porta l’Italia sul podio con grinta e classe.

O come ORI. Dieci. Mai così tanti per l’Italia ai Giochi invernali. Un record che racconta una generazione straordinaria.

P come PATTINAGGIO. Dal ghiaccio lungo alla figura: Lollobrigida, Ghiotto, Giovannini, Malfatti e il team event. Una disciplina che ha trainato il medagliere azzurro.

Q come QUADRO. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Casa Italia a Cortina si è soffermato a lungo davanti a due dipinti, uno di Giorgio de Chirico e uno di Massimo Campigli, parte della mostra MUSA.

R come RECORD. L’Italia supera il record di medaglie ai Giochi invernali, un risultato storico per la spedizione azzurra. Erano 20 i podi di Lillehammer, a Milano-Cortina ne sono arrivate 30.

S come SLITTINO. Due ori nei doppi e due bronzi tra individuale e team relay. Nella nuova pista di Cortina è dominio azzurro.

T come TOMASONI. Argento nello ski cross dopo una rimonta incredibile. Un podio carico di emozione, dedicato a Matilde Lorenzi, la fidanzata morta a ottobre 2024.

U come UCRAINA. Applausi a scena aperta all’ingresso della bandiera a San Siro per la cerimonia inaugurale.

V come VITTOZZI. Oro nel biathlon e consacrazione definitiva tra le grandi dello sport italiano.

W come WESTON. Storico doppio oro per la Gran Bretagna nello skeleton grazie a Matt Weston: prima nel singolo, poi nella mista.

X come XU Mengtao. A 35 anni conquista l’oro negli aerials di freestyle: primo titolo olimpico femminile per la Cina nella disciplina.

Y come YOUR Vibe. “IT’s Your Vibe” è il motto ufficiale dei Giochi. Simboleggia l’Italia, l’energia, lo stile e la passione, mettendo le persone al centro dell’evento con un approccio dinamico, inclusivo e condivisibile

Z come ZOO alpino. Tra gli arredi di Casa Italia, animali simbolo delle montagne a raccontare il legame con il territorio.

