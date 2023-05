TORINO (ITALPRESS) – Alfa Romeo rinsalda il suo ottimo debutto nel 2023, confermandosi il Brand Premium che cresce di più anno su anno: grazie ad un aprile che raggiunge l’1,9% di quota totale e che sfiora il 9% di quota nel comparto Premium, con una crescita di oltre 4 punti percentuali se paragonata allo scorso anno e che corona un primo quadrimestre con immatricolazioni triplicate rispetto al 2022, registrando appunto la migliore performance tra i brand Premium. Tonale, “Novità dell’anno 2023” secondo la rivista specializzata Quattroruote, conferma e rinforza la sua leadership tra i C-SUV Premium, dove, ad aprile, oltre 1 vettura immatricolata su 4 è Tonale. La quota nel segmento C-SUV sale al 6,6% grazie alla quale Tonale si inserisce nella top five assoluta della categoria, dove si sfidano tutti i brand. Ottimo contributo del Plug-in Hybrid 280cv Q4, massima espressione di efficienza e sportività, che a soli 2 mesi dal lancio è già sul podio nel ranking dei modelli Premium ibridi plug-in.

Protagoniste di una nuova campagna di comunicazione, nuove Giulia e Stelvio continuano a riscuotere sempre più successo: lo dimostra il raddoppio delle vendite alla clientela privata nel primo quadrimestre ’23 rispetto al ’22. Un successo che verrà a breve ampliato con l’apertura ordini delle nuove ed esclusive Giulia e Stelvio Quadrifoglio, sintesi perfetta di raffinatezza tecnica e tecnologia. Tali record commerciali sono stati accompagnati dal successo dell’evento “60° Autodelta – Centenario Quadrifoglio”, organizzato presso l’Autodromo Nazionale Monza dalla Scuderia del Portello, in collaborazione con il RIAR in occasione dell’ACI Storico Festival, che ha visto oltre 8.000 partecipanti e oltre 560 vetture Alfa Romeo iscritte ed impegnate nelle numerose attività in pista e nei paddock. Il 13 e il 14 maggio porte aperte negli showroom Alfa Romeo: si ripete il format di successo dei “Tribe Weekend” che permetterà ancora una volta a tutti gli appassionati di ammirare la nuova gamma del marchio. “Eccellenti risultati che ribadiscono lo straordinario lavoro del team e del forte legame tra il marchio ed i suoi clienti, in quella che amiamo definire Tribe Alfa Romeo, che sta accogliendo con grande entusiasmo tutte le nostre novità” dichiara Raffaele Russo, Managing Director di Alfa Romeo.

foto: ufficio stampa Stellantis

