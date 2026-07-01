ROMA (ITALPRESS) – La nuova Nissan LEAF, terza generazione della prima auto elettrica per il mercato di massa, ha ottenuto un triplice riconoscimento in occasione degli Auto Express New Car Awards di quest’anno. Il risultato si aggiunge ad un elenco già ampio di premi ottenuti nel Regno Unito, tra cui i tre titoli di “Auto dell’anno” assegnati rispettivamente dal Sun, dal Women’s World COTY e dalla redazione di Autotrader. La ricca dotazione di tecnologie avanzate, il comfort di guida, l’elevata autonomia e il prezzo accessibile valgono alla nuova Nissan LEAF, oltre al titolo di Auto dell’anno, due ulteriori riconoscimenti da parte di Auto Express, ovvero “Auto aziendale compatta dell’anno” e “Auto elettrica accessibile dell’anno”. Richard Ingram, Vicedirettore di Auto Express, ha dichiarato: “Nissan LEAF è un’eccezionale ‘Auto dell’annò sotto ogni punto di vista, capace di coniugare prestazioni brillanti, elevata efficienza, autonomia ai vertici della categoria e un prezzo competitivo. La vettura, inoltre, si distingue per maneggevolezza, un abitacolo spazioso e pratico e un design moderno e dinamico. Progettata e realizzata in Gran Bretagna, LEAF è un trionfo made in UK”.

James Taylor, Amministratore Delegato di Nissan Motor GB, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi dei premi attribuiti a LEAF dal team di Auto Express, che ringrazio per aver riconosciuto il duro lavoro che ha reso questo modello di terza generazione il migliore di sempre. Un risultato di cui tutti in Nissan possiamo andare fieri, soprattutto la squadra del nostro stabilimento di Sunderland, che ha prodotto tre generazioni di LEAF pluripremiate.”

Quindici anni di esperienza e 700.000 unità vendute nel mondo, danno vita a una vettura completamente rivoluzionata rispetto alle precedenti generazioni. La nuova LEAF ha un design da crossover, con linee eleganti e slanciate e un coefficiente di resistenza aerodinamica pari a 0,25 a vantaggio di prestazioni e autonomia. Batteria da 52 o 75kWh, autonomia fino a 622 km e ricarica rapida fanno di LEAF la vettura ideale per la città e per i lunghi viaggi. Il sistema di gestione termica della batteria funziona in tandem con il Route Planner per identificare le stazioni di ricarica lungo il percorso e impostare la temperatura ottimale per la ricarica. LEAF ha una ricca dotazione di tecnologie per il comfort e la sicurezza, tra cui il sistema di assistenza alla guida ProPILOT Assist con Navi-link, l’e-Pedal Step per guidare con un solo pedale e l’Around View® Monitor, che tramite telecamere perimetrali riproduce sul display centrale una vista dall’alto a 360° della vettura, utile in fase di manovra.

LEAF ha la Suite di Google integrata, per accedere ai servizi Google Maps, Assistant e Play Store direttamente dagli schermi da 14,3 pollici. Il guidatore può sincronizzare app e servizi personali e gestire tramite comandi vocali il navigatore, il climatizzatore e i dispositivi multimediali. Con l’app NissanConnect Services è possibile interagire da remoto con la vettura per verificare lo stato della batteria, gestire la ricarica, regolare la temperatura dell’abitacolo, pianificare i viaggi sul navigatore e molte altre funzioni. La nuova LEAF è in vendita in tre allestimenti – Engage, Advance ed Evolve – con prezzi a partire da 36.950 euro per le versioni con batteria da 52 kWh e 40.950 euro per quelle con batteria da 75 kWh.

– Foto ufficio stampa Nissan Motor Corporation –

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