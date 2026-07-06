ROMA (ITALPRESS) – Si è appena conclusa la Foiling Week, l’appuntamento internazionale che dal 27 giugno al 5 luglio 2026 ha trasformato le acque di Malcesine, sul Lago di Garda, nel palcoscenico mondiale degli sport nautici ad alte prestazioni. Al prestigioso evento ha partecipato Alfa Romeo, in qualità di Official Automotive Partner, confermando il legame tra il brand automobilistico e il mondo della nautica ad alte prestazioni.

Protagonisti sono stati i “foil”, imbarcazioni o tavole che “volano” sull’acqua grazie a delle ali sommerse che sollevano lo scafo riducendo l’attrito. Si tratta quindi della piattaforma di riferimento per chi vive la vela come terreno di innovazione, competizione e ricerca tecnologica. Riconosciuta dal 2021 come World Sailing Special Event, la Foiling Week è oggi il principale punto d’incontro della comunità internazionale del foiling. E’ l’unica manifestazione capace di riunire nello stesso luogo atleti olimpici, professionisti della Coppa America e del SailGP, classi internazionali, progettisti, costruttori, aziende, organizzatori di eventi, federazioni e appassionati, offrendo una visione completa dell’evoluzione di uno degli ambiti più dinamici della vela contemporanea.

Una visione rivolta all’eccellenza che unisce Alfa Romeo e la Foiling Week: due realtà capaci di trasformare tecnologia e passione in emozione pura, spingendo di continuo i confini del possibile, sull’acqua come sulla strada, nel segno della sportività italiana. Questa attitudine alle performance si riflette nella serie limitata Giulia Quadrifoglio Luna Rossa, che il pubblico ha potuto ammirare nell’area expo dell’evento. Inoltre, Alfa Romeo ha messo a disposizione una flotta di vetture a supporto della logistica e dell’ospitalità.

Dichiara Eugenio Franzetti, Responsabile Global Marketing di Alfa Romeo: “Acqua e asfalto parlano la stessa lingua, quella della performance. La Foiling Week celebra chi, come Alfa Romeo, ha fatto dell’aerodinamica un’arte e della ricerca del limite una vocazione: sono valori che corrono nel nostro DNA da oltre un secolo. Che si tratti di sfiorare l’acqua su un foil o di scolpire l’aria su una Giulia Quadrifoglio, è sempre la stessa, autentica passione italiana a guidarci, quella che trasforma la tecnologia in emozione pura e viscerale”. Sviluppata all’interno dell’universo BOTTEGAFUORISERIE, Giulia Quadrifoglio Luna Rossa è il modello Quadrifoglio più efficiente di sempre a livello aerodinamico, grazie a un kit in carbonio a bassa resistenza – con appendici al paraurti anteriore, profili sul fondo scocca, minigonne dedicate e una spettacolare ala posteriore – capace di generare un carico fino a cinque volte superiore alla versione di serie. Gli esterni sono impreziositi da una vernice cangiante ispirata all’imbarcazione AC75 Luna Rossa, che ha partecipato alla 37^ Americàs Cup nel 2024 a Barcellona, esaltata dal contrasto bicolore nero e grigio, mentre i loghi Alfa Romeo si vestono di rosso. All’interno, i sedili Sparco richiamano nelle texture i Personal Flotation Device dell’equipaggio e la plancia è realizzata con il materiale originale proveniente dalle vele: un dettaglio che racconta, da fermo, tutta la sinergia con il mondo racing su acqua.

(ITALPRESS).

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