Alfa Romeo 33 Stradale e nuova Tonale protagoniste del Los Angeles Show

TORINO (ITALPRESS) – Dal 21 al 30 novembre andrà in scena il Los Angeles Auto Show (LA Auto Show), una delle rassegne automobilistiche più longeve e famose nel mondo, la cui prima edizione risale al 1907. Ospitato presso il Los Angeles Convention Center, l’edizione 2025 offrirà una ricca panoramica di novità di oltre 30 brand, tra cui un posto d’onore spetta al marchio globale Alfa Romeo, da sempre sinonimo di Made in Italy.

L’edizione di quest’anno si preannuncia una delle più ricche di sempre, con oltre 50 modelli disponibili per test drive, e potrà contare non solo su circa 93.000 metri quadrati di area espositiva nel Convention Center ma anche sulle piazze e le vie circostanti. Attesi migliaia di visitatori e oltre 5000 giornalisti provenienti da più di 50 Paesi a conferma di un evento di portata mondiale, che riunisce l’intero ecosistema dell’automotive per dieci giorni nel cuore della California, il più grande mercato automobilistico del Nord America.

Protagonista della kermesse la 33 Stradale, che assicura performance d’eccellenza in pista ma che non scende a compromessi in termini di comfort e semplicità di utilizzo anche nell’impiego quotidiano. Del resto, il suo obiettivo è regalare l’esperienza di guida più esaltante e il fascino immortale di un’icona a una ristrettissima cerchia di appassionati. Realizzata in soli 33 esemplari esclusivi, già tutti venduti, la nuova coupè “a due posti secchi” rappresenta il ritorno della leggendaria 33 Stradale degli anni Sessanta, da molti reputata tra le auto più belle di sempre e derivata direttamente dalla Tipo 33 che fu protagonista del motorsport mondiale.

I visitatori del Los Angeles Auto Show possono ammirare, per la prima volta in USA, anche la Nuova Tonale. Si tratta dell’evoluzione del primo C-SUV del marchio, che rinnova il proprio carattere sportivo e il fascino inconfondibile del design italiano. In particolare, la Nuova Tonale affina ulteriormente le sue eccellenti doti dinamiche, offrendo un’esperienza di guida autenticamente Alfa Romeo grazie al perfetto bilanciamento dei pesi, allo sterzo più diretto del segmento, ai freni Brembo dedicati e alle sospensioni elettroniche DSV che coniugano comfort e precisione.

