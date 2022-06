MILANO (ITALPRESS) – Alessia Marcuzzi approda su Rai2 con un nuovo programma “Boomerissima” in onda dal 22 novembre. Lo ha annunciato oggi alla presentazione dei palinsesti Rai il direttore dell’intrattenimento prime time Stefano Coletta. “La Marcuzzi è venuta con un’idea per Rai2 che per il suo linguaggio è la rete giusta”, ha detto Coletta precisando che “il contratto è solo per quel programma”. Altro programma che andrà in onda, il 19 dicembre, sarà “Go Gianni Go”, “una serata dedicata ai 60 anni di carriera di Gianni Morandi con grande contaminazione di linguaggi”. Tra i desiderata di Coletta c’è sempre Fiorello: “Il mio colloquio con Fiorello è perenne, ci siamo scambiati vari messaggi anche durante questa presentazione. Ci ho parlato a lungo e recentemente. C’è da parte dell’amministratore delegato e mia tutta la voglia di farlo tornare. Rispetto a qualche mese fa mi ha dimostrato una certa voglia. Si sa che i parti creativi di Fiorello sono un pò lunghi, ma spero che possa rientrare con la sua cifra in Rai”.

