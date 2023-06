ROMA (ITALPRESS) – Da oggi al via la prevendita per i biglietti del Musical Mare Fuori, la trasposizione teatrale della serie tv Rai-Picomedia.

Il musical diretto da Alessandro Siani e prodotto da Best Live debutterà il 14 dicembre al Teatro Augusteo di Napoli e avrà tra i protagonisti, anche alcuni tra i volti della serie tv.

Tra questi, Maria Esposito, per tutti Rosa Ricci, personaggio rivelazione e tra i protagonisti indiscussi della serie.

Per il 2024, dal 20 gennaio, il Musical Mare Fuori farà tappa al Teatro Duemila di Ragusa, quindi dal 1° febbraio al Teatro Alfieri di Torino. Il 14 febbraio le luci del palco si accenderanno al Teatro Arcimboldi di Milano, e a partire dal 23 febbraio al Teatro Team di Bari, quindi il 1° marzo a Roma al Teatro Brancaccio, e dal 15 marzo al Teatro Europa di Bologna.

