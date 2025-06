Aldi festeggia 7 anni in Italia e accelera sulla sostenibilità

MILANO (ITALPRESS) - Festeggiamenti a Milano per Aldi: sono trascorsi 7 anni dall'apertura del primo punto vendita in Italia per il discount tedesco. Aldi, che oggi conta 200 negozi in 6 regioni del Nord, annuncia il rafforzamento della sua presenza con l’obiettivo di continuare a semplificare la vita ai clienti, dando sostegno alla comunità. f03/fsc/mrv Video in collaborazione con Aldi Italia