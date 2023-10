PALERMO (ITALPRESS) – Un primo passo per il Torneo delle Regioni 2024 è compiuto. Pierpaolo Alderisi è stato nominato dal presidente Sandro Morgana nuovo coordinatore tecnico delle selezioni regionali di calcio a 11 e allenatore della Rappresentativa Under 19. Alla guida dell’Under 15 confermato Daniele Di Salvo, mentre nell’Under 17 la novità è rappresentata dal messinese Francesco Mangano. Antonia Giammanco guiderà anche in questa stagione la selezione femminile. “Il modus operandi – confessa Alderisi – dovrà essere chiaro dall’inizio per tutte le Rappresentative. Nelle nostre selezioni noi cerchiamo profili di giovani che siano pronti a disputare uno dei più importanti eventi di calcio giovanile in Italia, secondo solo forse al Torneo di Viareggio. Noi facciamo attività di selezione, non svolgiamo qualificazione. I ragazzi di prospettiva, che magari in questa fase con un range così ridotto non rientrano tra i profili interessanti per il Torneo delle Regioni, saranno inseriti nel nostro data base che contiene le schede dei giovani nati dal 2004 al 2010”.

La “mission” è duplice. Sul piano tecnico, innanzitutto, chi partecipa alle selezioni deve avere un profilo mentale importante. “Il Torneo è un tritasassi, si gioca ogni giorno. Devi essere sempre pronto a dare il massimo all’evento calcistico che dà ai giovani calciatori una straordinaria visibilità. Inoltre, per espresso volere del presidente Morgana, i valori educativi e il rispetto delle regole diventano prioritari nello sviluppo di qualsiasi tipo di discorso”. Deve crescere il senso di appartenenza sin dal primo allenamento. “Non lasciamo e non lasceremo nulla al caso. Il lavoro di selezione è affascinante e stimolante anche perchè ti consente di confrontarti con molteplici realtà, ma soprattutto hai la possibilità di intessere relazioni su tutto il territorio che riusciremo a coprire. Ripeto, non lasceremo nulla al caso”.

