ROMA (ITALPRESS) – Continua l’ascesa di Matteo Arnaldi. Grazie alla prima semifinale Atp, centrata a Umago, il sanremese entra per la prima volta tra i primi 70 del ranking internazionale. Seppur battuto da Popyrin, poi vincitore del torneo, Arnaldi ha guadagnato 11 posizioni rispetto alla scorsa settimana ed è ora al gradino numero 65 della classifica mondiale. E’ cambiato tutto in pochi mesi per Arnaldi, che ha debuttato in Top 200 un anno fa, ad agosto 2022, ed è entrato per la prima volta nella Top 100 soltanto a maggio del 2023. Adesso l’azzurro è già alle porte della Top 50.

Arnaldi è il quinto italiano in classifica, l’ultimo dei Top 100 italiani di questa settimana. Da segnalare le 15 posizioni guadagnate da Fabio Fognini, grazie alla semifinale nel Challenger svizzero di Zugo: il ligure sarà in scena da oggi a San Marino per tentare di riavvicinarsi ulteriormente alla Top 100.

Immutata la Top ten, l’unico cambiamento di rilievo nei piani alti riguarda Alexander Zverev, primo campione di casa ad Amburgo dai tempi del trionfo di Michael Stich nel 1993. Grazie a questo successo, il suo primo in un torneo Atp dopo l’infortunio del Roland Garros del 2022, Zverev è salito alla posizione numero 16 (+3).

Questa la nuova Top ten della classifica Atp:

1. Carlos Alcaraz (Esp) 9225 (–)

2. Novak Djokovic (Srb) 8795 (–)

3. Daniil Medvedev (Rus) 6520 (–)

4. Casper Ruud (Nor) 4985 (–)

5. Stefanos Tsitsipas (Gre) 4850 (–)

6. Holger Rune (Den) 4825 (–)

7. Andrey Rublev (Rus) 4730 (–)

8. Jannik Sinner (Ita) 3815 (–)

9. Taylor Fritz (Usa) 3515 (–)

10. Frances Tiafoe (Usa) 3040 (–)

Per quanto riguarda gli italiani sono cinque quelli presenti nei primi 100 del ranking internazionale. Alle spalle di Jannik Sinner c’è Lorenzo Musetti. Poi troviamo Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Arnaldi. Marco Cecchinato è uscito invece dalla Top 100.

Così gli altri italiani:

18. Lorenzo Musetti 1950 (–)

40. Matteo Berrettini 1112 (-3)

41. Lorenzo Sonego 1105 (+2)

65. Matteo Arnaldi 845 (+11)

108. Marco Cecchinato 582 (-12)

124. Fabio Fognini 507 (+13)

141. Giulio Zeppieri 442 (-22)

142. Flavio Cobolli 442 (+6)

145. Andrea Vavassori 432 (-11)

