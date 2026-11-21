TORINO (ITALPRESS) – Carlos Alcaraz è il primo finalista delle Atp Finals 2026, in corso sul veloce indoor dell’Inalpi Arena di Torino. Il campione spagnolo, n.2 del tabellone e 3 del ranking mondiale, ha superato in rimonta nella prima semifinale lo statunitense Ben Shelton, terzo del torneo e quarto della classifica Atp, con il punteggio di 3-6 6-3 7-6(1), maturato in due ore e un minuto di gioco. Nella seconda semifinale se la vedranno il tedesco Alexander Zverev, n.1 del seeding e del ranking, ed il russo Daniil Medvedev, n.4 del tabellone e 5 Atp.

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